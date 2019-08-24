高雄市長韓國瑜今天被網友捕獲，質疑他颱風天趴趴走。（柯宗緯翻攝）

白鹿颱風來襲，高雄市長韓國瑜今（24）日早上8時坐鎮災變中心指揮，事後一連到仁武、永安區勘災後，接著無公開行程。未料，午休被網友目擊現身蓮潭會館質疑「颱風天在這用餐就不怕被作文章嗎？」並嘲諷「我就是國家機器」。對此今午一同與會的立委陳宜民澄清，這次登革熱閉門會議，韓應邀致意，只喝1杯果汁，待5分鐘就走人。

臉書社團「堵系会社」有名網友今天下午PO圖文指出，在左營蓮潭會館發現韓國瑜，提及韓原本跟一位中年男子在餐廳角落用餐，好像假裝低調，但卻坐在醒目的飲料區，「他去上廁所，就引起一陣小騷動，不少人在廁所門口跟他合照，不知道是想低調還是想高調。」

該名網友在文末極盡嘲諷寫到，「不是怕說有人監視」、「怕的話有隱密包廂幹嘛不用」、「颱風天在這用餐就不怕被作文章嗎」、「還是刻意就是要被作文章再來反黑回去」、「請問要去哪領1450」。

立委陳宜民下午在臉書「解密」，「颳風天，但我們還在開登革熱防治國際會議。謝謝韓市長在防颱應變中心開會後，百忙中抽空到會場與國內外邀請的講者致意。」

陳宜民受訪表示，今天表訂的「2019全球蚊媒傳染病防治國際研討會」因颱風來襲，改為閉門會議，韓市長中午在結束勘災行程後，抵達會場與致意，連飯都沒有吃，約莫待5分鐘，期間只喝一杯果汁就走。

(中時 )