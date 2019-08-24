時代力量主席徐永明今天說，明年立法委員選舉，他歡迎民進黨主席卓榮泰「隨時來談」；卓表示，民進黨不可能跟誰決裂，合作的模式有很多種，願意繼續與時代力量談。

此外，民進黨24個立委徵召區，還剩下12個選區，9月4日前要布局完成，台北市與新北市區域立委選區，尚未提名，民進黨秘書長羅文嘉表示，從民進黨中央黨務主管安排到選區提名，年輕化都是方向。

卓榮泰強調，只有與其他友黨擴大合作，把基礎擴大，抗中保台聯盟或守民主護台灣大聯盟的力量才會大而且堅實，民進黨願意與其他友黨繼續溝通。

民進黨上週三，原本將討論並通過台北市第3選區、第6選區與第8選區的布局過程，規劃台北市第3選區（中山北松山區）徵召中研院學者吳乃德兒子吳怡農；台北市第6選區（大安區）徵召民進黨國際事務部副主任陳治維，台北市第8選區（文山區）徵召律師謝佩芬。

據了解，除了黨內還是有雜音，陳治維態度鬆動，因此市議員王閔生、簡舒培上陣機率變高，馬祖選區可能徵召發言人李問出馬。

一直傾向栽培年輕人的羅文嘉說，立委艱困選區布局，不受限原來的角色，而是在年輕化的方向上評估。

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(中時 )