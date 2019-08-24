韓星朱智勛「All About JU JIHOON」亞洲巡迴見面會24日晚上在台北舉行，他開場就先帶來一首浪漫韓文歌〈去看星星吧〉，沒想到一旁伴奏的吉他手Key彈太高，讓他不小心就唱走音了，之後他更開玩笑說：「吉他手平常沒在運動，今天早上被我拉去運動，可能太累手抖沒彈好。」

見面會第一個環節叫做「和朱智勛一起」，活動效仿《與神同行》電影橋段，檢視偶像的一生，面對第一個關卡「懶惰」，朱智勛未經思考就說：「有的。」稱休假常會在家躺一整天，什麼事都不做；第二關是「謊言」，主持人問朱智勛是否會說謊，他竟認真解釋：「據科學研究，人每8分鐘就會說一句謊言。」

活動中還播放朱智勛演出《七罪追緝令》的片段，他看完後說道：「困難的是在片中要講方言，我不太會。」還笑說：「海外見面會的感覺很特別，其實剛才那段台詞都在罵髒話。」

另外朱智勛也分享夯劇《李屍朝鮮》第二季的進度，應會是在明年上半年播出，他形容看完會發出「哦！」、「欸！」的驚嘆，然後再回頭看第一季，更加碼透露尚未簽約的部分，就是可能會接演《與神同行》第3或第4集。

最後在粉絲提問橋段，有人問朱智勛若結婚想生幾個小孩，他想了想表示起碼要生1個，且在家族中爸爸高過爺爺、自己高過爸爸，未來的小孩極有可能飆破200公分。

(中時 )