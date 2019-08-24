彰化縣長王惠美視察鹿港易淹水地區。 （吳敏菁攝）

白鹿颱風中心已經出海，彰化縣24日晚上20點宣布25日未達停班停課標準，正常上班上課，除非有臨時性降雨，會視情況再作宣布，並提醒民眾做好防災準備。

白鹿帶來花蓮、屏東等地大雨，彰化縣今天無風只下了一陣小雨，但彰化縣政府不敢大意，一早8時成立彰化縣白鹿颱風災害應變中心一級開設。

縣長王惠美今天中午過後與鹿港鎮長許志宏、彰化後備指揮部指揮官陳如偉、鹿港鎮輔導中心主任林隆銓等相關人員，勘察鹿港公會堂易淹水地區以及鹿港溪新宮一號橋附近，抽水站防颱整備情形，未雨繆謀，盼能事先及早預防保障縣民生命財產安全。

王惠美表示，鹿港溪目前正施作鹿港溪風華再現整治工程，未來將會加強建置相關水防設施，並加置2台抽水機，緊急情況發生時公所還會再支援1台，當這些水利系統建置完成後，就會透過這些抽水系統，將水排到鹿港溪。全部工程整治後，將對全鹿港地區排水有極大助益，也期望大家都能度過這次颱風。

(中時 )