旺董蔡衍明影音第三彈 我比郭台銘早發跡

蔡衍明董事長於2019年7月19日16時在時報大樓，與平面媒體員工舉行溝通大會，蔡董事長首先向旺旺中時媒體同仁問好，蔡董事表示：

我跟各位報告，我26歲民國72年做旺旺，旺旺是我做的，從那一年起，我就開始賺大錢，我想我比郭台銘早發跡啦，而且我爸媽家裡環境也不錯，對我也很栽培，其實在我26歲的時候，我做旺旺，那年我就賺很多錢，從那一年開始我沒有虧過錢。

但是在我25歲、24歲的時候，我可以跟各位報告，那2年我虧了1億多台幣。你要知道，民國70年、71年，虧一億多有多少錢？好在老天疼我，我有偉大的父母，我差一點跑路，其實老天對我不錯。

72年我開始賺錢，但是我過去虧了很多錢，做旺旺又賺錢，所以我又加大投資甚麼的，又碰到我家裡另外一個兄弟，也遇到一些事情。那時候剛好我賺錢，我賺的全部通通拿出來。

民國76年，我真的那個時候開始口袋才有錢，真正有錢，因為我把負債還掉了，包括家裡其他問題統統解決了。我到民國77年，我就成立旺旺慈善基金會，全部都在做老年人的，這都有證據可以查。那個時候我才31歲，我就在做這些事，我們不是他們在講，唉呦，做米果能賺這麼多錢嗎？

在座年紀大的你們可能也不知道，當初有個浪味烏龍麵，那在民國75年，我單單做那個一年就賺多少錢？我那個浪味烏龍麵是從韓國進口的，那時候大家看不起韓國，但是我韓國找到我覺得這個好吃，台灣第一個做OEM，就是整個包裝就印中文進來，Made in Korea寫得看不見。我還是有標示喔，因為那時候台灣人看不起韓國。那時候成本4塊多我賣14塊，一個月進到100個貨櫃。

所以不是說難賺錢，不是向郭老闆講的，那麼看不起做米果的，而且各位，我們在1996年就在新加坡上市，在新加坡上市每一年都公開報表，我們旺旺每一年賺多少錢、配息、現金，給股東多少錢統統有紀錄，從96年到現在幾年啦？23、24年，每一年配多少現金，我就是大股東。我不是炫耀我有錢，只是反駁一下，因為有大陸這個偉大的市場，才造就我旺旺的今天。

郭老闆呢？如果沒有大陸這個偉大的人力資源，那你找的到這個100多萬的同事，你有辦法做這麼大的生意嗎？一樣的道理對不對。所以我想各位，我不是要跟他爭首富不首富，大家跟我在一起的人都很清楚，玉山爬到頂你要在那邊冷死嗎？對不對，你沒有下來的一天嗎？第一次宣布（首富）的時候我都要嚇死了。而且你郭老闆要爭的是世界首富，台灣比我有錢的還很多啦！

我要講的只是讓大家理解，我的錢絕對光明正大，一分一塊都是做食品賺的錢。我不炒地皮、不炒股票，而且我們媒體也沒有跟任何政府勾結去變更土地去做甚麼，從來沒有，大陸也沒有。

我26歲賺錢沒有人認識我，我每天就過自己嘻嘻哈哈的生活，那時候時報周刊還有訪問過我，那時候很臭屁，才26歲而已。再後來被人家認識很痛苦。所以我常常講，要出名很簡單，因為旺旺所有廣告片都是我寫的，都是我編的。我認為要打產品，我也是個產品，要把我打出名是簡單的，要不出名才困難，我就自以為得意。

但是在2004年，那時候也是說臭屁也是臭屁，就是買一個私人飛機。那時候我就想，我要做中國第一個買一架全新私人飛機。其實不是我想要坐，我們在做生意上，你有甚麼？好像以前我一開始做生意的時候，你要跟人家談生意，我20歲就跑日本，人家看到你小毛頭，跟一個年輕人談甚麼生意？尤其日本人，我就要故意去買一個金錶，跟他們談的時候手要這樣擺。如果真正的大老闆你要買那種AP或是PP裝一下。因為生意人很現實，你沒錢跟人家做甚麼生意？

這是順便娛樂娛樂大家，但這都是事實。所以那個時候，沒有人認識我。那慢慢的，我在台灣，甚麼政府官員、甚麼立法委員、國大代表、省議員，如果愛玩的我可能認識，但是我不曾跟他們做過生意。

我的意思就是說，我不會跟人家交際應酬，我就是很衝的人，講話就是很隨便，我也不懂甚麼卑躬屈膝，我是會對人家客氣，還是對長輩我絕對客氣。

然後，在1991年我開始到大陸，在台灣妳就不會懂得跟人家交際應酬，你到大陸會啊？大陸你要怎麼接近官方？一定是台商會嘛！我1991年去，1992年開始要蓋第一個工廠，我們算是最早期去大陸的，那時候可以說每個地方都可以做台商會會長，因為我們都是第一個台商到這裡。但是我門永遠都是做副會長，而且成立的時候我有從來沒有去過，因為看到官我就怕了。

所以我去的時候，我也是統統沒有跟人家應酬，誰我都不認識，其實買（中時媒體集團）有緣跟大家在一起，這都老天註定的，這要講以後有機會在講，不然講十幾個鐘頭都說不完。

我要解釋的就是說，我在大陸真的甚麼人都不熟，而且我在台灣不懂得跟人交際，我在大陸也不會！

(中時電子報)