女星謝忻今年6月被拍到車邊激吻已婚阿翔，兩人各自在近日正式復工，謝忻今(24日)應師父胡瓜邀請，現身主持十方啟能中心公益募款餐會，胡瓜也在一旁和她一搭一唱，上台時胡瓜開玩笑表示，這場餐會原先目標120桌，到6月只募得70桌，謝忻捲入事件又證實要參加後，桌次就暴增，「我們要謝謝謝忻！」謝忻聽到後尷尬傻笑。

謝忻神隱兩個月後，本周正式復出，因擔心模糊公益活動焦點，日前公司先為她舉行了記者會說明緋聞，她強調跟阿翔已經沒連繫，也尊重、覺得對方的決定是對的，不因阿翔狠心切割而受傷，她雖不捨離開視為「根」的《綜藝大集合》，也願意接受公司安排。

而謝忻今和胡瓜、Terry、瑪麗亞出席募款餐會活動，據《ETtoday星光雲》報導，胡瓜受訪時力挺謝忻到底，表示覺得謝忻今天不是「復出」，因為過去他參加這活動身邊都有她，也讚謝忻狀態好、很敬業，上台時胡瓜更透露，原本擔心今天募款桌數不到預期，「她（謝忻）願意回來桌次就暴增」，而一旁的謝忻沒多說什麼，只是尷尬大笑。

(中時電子報)