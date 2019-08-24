這次白鹿颱風侵襲南部、東南部，農損方面農委會初步估計，農業產物損失估計197萬元，以台東縣174萬元（占88％）最多、花蓮縣23萬元（占12％）居次。主要受損農作物包括釋迦85萬元、香蕉78萬元、食用玉米29.7萬元、硬質玉米3.1萬元、蘆筍1.5萬元，不過數字還會持續增加。

農作物被害面積92公頃，損害程度10％，換算無收穫面積9公頃，受損作物主要為番荔枝（釋迦），被害面積50公頃，損害程度5％，換算無收穫面積3公頃，損失金額85萬元。

(中時 )

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