白鹿造成花東農損 初估近200萬元 20:292019/08/24 中時 廖德修 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 白鹿颱風造成花東農作物受損，香蕉初估損失78萬元。（資料照／農委會提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 這次白鹿颱風侵襲南部、東南部，農損方面農委會初步估計，農業產物損失估計197萬元，以台東縣174萬元（占88％）最多、花蓮縣23萬元（占12％）居次。主要受損農作物包括釋迦85萬元、香蕉78萬元、食用玉米29.7萬元、硬質玉米3.1萬元、蘆筍1.5萬元，不過數字還會持續增加。 農作物被害面積92公頃，損害程度10％，換算無收穫面積9公頃，受損作物主要為番荔枝（釋迦），被害面積50公頃，損害程度5％，換算無收穫面積3公頃，損失金額85萬元。 (中時 ) #白鹿 #花東 #農損 也許您會感興趣 推薦閱讀 白鹿恐成穿心颱 颱風論壇：但有2個好消息 20:512019/08/21 生活 周四東南部雷雨 一張圖看白鹿颱風貫穿台灣路徑 21:172019/08/21 生活 白鹿強弱關鍵！他貼一張圖：走到這就GG了 00:142019/08/22 生活 白鹿颱風 最快周五發海警 04:102019/08/22 生活新聞 白鹿颱風周末衝擊陸地 豪雨炸2天「降雨熱區」出爐 06:252019/08/22 生活 宜花東風雨最大 南高屏嚴防豪雨 白鹿海陸警今齊發 中心明登陸 04:102019/08/23 生活新聞 白鹿襲台 韓粉憂台中訪視取消 04:102019/08/23 地方新聞 白鹿來勢洶洶 文旦農忙搶收 04:102019/08/23 地方新聞 不斷更新》白鹿明直穿南台灣 登陸熱點曝光 08:022019/08/23 生活 白鹿14：30陸警 花東南部山區明大豪雨 09:302019/08/23 生活 生活熱門新聞 美專家：第12號颱風楊柳下周恐生成 - 生活 地瓜、馬鈴薯、蒜頭發芽能吃嗎？ 專家曝這顆千萬別丟 - 生活 妻床上吃小王爽到忘我 夫當30分鐘觀眾渾然不覺 - 生活 最終版》白鹿颱風影響 25日全台停班停課看這裡 - 生活 邪惡視角! 這樣試穿店員眼睛放哪 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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