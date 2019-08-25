江啟臣近來以「江哥」進軍IG社群，出席部分活動也以「江哥」自稱，拉近與年輕民眾距離。（江啟臣服務處提供）

幕僚幫「江哥」製作父親節賀卡，逗趣造型令人莞爾。（江啟臣服務處提供）

台中市立委第8選區（豐原、石岡、新社、東勢、和平）現任立委江啟臣，是六年級生，為國民黨青壯派立委，屬於台中紅派。幕僚眼中的江啟臣是暖男，助理透露，江私下非常隨和，但是遇到公事，嚴謹細緻到近乎龜毛，也因為如此，幕僚練就事事嚴陣以待的習慣。

江的國會助理表示，委員私下個性隨和，但是遇到公事、跑行程、問政及選民服務等，馬上變了一個人。助理說，委員對於流程、步驟、執行力的要求，嚴謹細緻到近乎龜毛，可以說是分秒必爭，和私下個性完全不同。

由於江啟臣非常重視執行力，對於監督行政部門、預算數字、時程掌握等，都非常在意，他常勉勵幕僚「再好的規劃，沒有執行都沒有用」。江的特助說，委員在討論議題策略及政治理念時天南地北，也會樂於接受他們的玩笑，很多想法就是這樣討論出來的。

為經營IG，並與臉書發文評論時事的形象做出分眾化區隔，幕僚幫江啟臣打造新角色「江哥」。國會助理解釋，這是年輕幕僚在行程空檔，和江啟臣開玩笑「江哥、江哥」的喊，互動影片放到網路，達到不錯的效果，從此江啟臣在IG、臉書上的暱稱就稱為「江哥」。

網路趨勢瞬息萬變，如何提升在年輕人心中的記憶點，是網路操作非常重要一環。「江哥」小編說，柯P和年輕人互動，常用「阿伯」稱呼自己，對於江啟臣而言，其形象、穿搭與年紀更適合用「哥」的角度和青年溝通，有助於提升在年輕人眼中的「歐巴」形象。

(中時 )