新竹縣、市專勤隊在縣市地區執行聯合查察，共查獲失聯移工53人。（陳育賢翻攝）

新竹市專勤隊抓非法移工

移民署全面動員，宣示查處非法移工決心，新竹縣、市專勤隊近日結合新竹縣、市警察局、縣市政府勞工處及新竹海巡隊、憲兵隊、調查站等單位陸續在縣市地區執行聯合查察，共查獲失聯移工53人、逾期停留外僑5人、非法雇主11人及1名非法仲介，訊後移送主管機關裁處。

新竹縣專勤隊隊長李文達表示，非法移工仍有相當人數藏匿台灣各處非法工作，且不法仲介集團利用法律漏洞引進外僑非法工作，擾亂我國社會秩序，甚或成為治安的隱憂，移民署將持續且不定期執行聯合查察掃蕩，以阻絕不法。

新竹市專勤隊隊長李建雄則表示，不少國人鋌而走險聘雇外國人非法工作，專勤隊將持續結合轄內治安機關共同掃蕩非法外來人口易聚集處所，以杜絕外籍人士來台從事非法工作或色情行業之歪風，同時展現政府強化外來人口安全管理作為，民眾如有發現不法情事，可向各地移民署專勤隊或向勞動部設置免付費電話0800-000-978提出檢舉。

(中時 )