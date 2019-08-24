美國總統川普23日準備前往七大工業國集團（G7）峰會前，對法國東道主撂下課葡萄酒稅等一連串狠話，並恐怕會因為多項議題立場不同，在峰會上變成闖進瓷器店的公牛。

中央社報導，雖然川普宣布對中國課徵新關稅，造成昨天華爾街股市大跌，但他堅信自己將從美中貿易戰中取得勝利，且會在明天的外交聚會開始前展現好鬥本色。

約翰霍普金斯大學政治與外交關係中心主任古特曼形容，川普在G7峰會「將變成闖進瓷器店的公牛」。

川普代表的美國現在與數個親密盟友在貿易關稅、全球暖化、伊朗、英國脫歐與如何處理巴西極右派總統波索納洛等議題意見相佐。

川普在離開白宮前往法國時向記者表示：「我認為成果將會非常豐碩。」他明天將在法國比亞里茲（Biarritz）與世界其他6大強國的領導人見面。

世界前兩大經濟體間的貿易戰歹戲拖棚，為G7蒙上陰影，川普還威脅鎖定法國葡萄酒課徵關稅，報復法國對在國外營運卻不用納稅的谷歌（Google）等美國科技公司課徵科技稅，東道主法國的心情在這種情況下恐難以好轉。

川普告訴記者：「那些是很棒的美國企業，坦白說，我不希望法國對我們的公司課稅，非常不公平。如果他們這麼做，我們會向他們的葡萄酒課稅或做其他事。我們會用他們前所未見的方式對他們的葡萄酒課稅。」

拿關稅作為主要外交政策武器的川普，與歐洲、加拿大及日本間早已因為貿易關稅出現摩擦。但一名高階政府官員表示，在白宮「最後一刻」的要求下，已經在25日上午安排關於經濟成長的討論，基本上川普會要他的夥伴們爭氣一點。

最期盼見到川普的G7領導人，大概是英國新首相強森，他目前苦於應付國內混亂的脫歐事宜，恐會在德國總理梅克爾及法國總統馬克宏熱臉貼冷屁股，有望在川普身上找到溫暖。

川普曾說歐盟一直「對英國很不好」，鼓勵英國脫歐，且急切地想與英國達成雙邊貿易協定。

(中時 )