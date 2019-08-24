柯郭王在台北市823砲戰紀念公園首度同台亮相，資深媒體人陳敏鳳卻說3人不會很合，她甚至認為王金平之所以非常討厭柯P，是因為柯是在3個人中，力主郭台銘一定要當正的人。

陳敏鳳指出，柯郭王不會很合，因為他們經過2個月的討論，要郭柯配或柯郭配，那才叫真的合。雖然3人一起在823這個場合出現，郭搶到一個主導權，去主導3人聯盟，但這3人並非等閒之輩，柯組黨後不願當副手，去組國會，未來會不會是郭王配？但目前看來也不會有郭王配，因王金平並沒有要當副手。

那為何王金平非常討厭柯P，陳敏鳳認為，因為柯P是在3個人裡頭力主郭一定要當正的人，這中間還要一些磨合。

陳敏鳳在政論節目《鄭知道了》點出，若從民調來分析，王郭配比郭王配更差，但郭王配也沒有強到哪裡去，以民調來看，只有郭柯配比較強，而且會加分。但在柯P不願當副手的情況下，郭王配又沒有實質較大的幫助，現階段要如何證明3人是一個合作聯盟，這就是現在問題所在。除非他們未來會有一個聯合政府類似的組合，才有可能證明這3人是真的有聯盟關係。總之柯郭王喬到現在，讓人感覺不是一個非常緊密的聯盟。

(中時電子報)