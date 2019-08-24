香港「反送中」示威者下午在九龍觀塘遊行，結束後轉進包圍附近牛頭角警署；警方發射多輪催淚彈和胡椒球彈驅散，現場混亂、大批抗議者走避。立場新聞報導，警方開槍驅散時，有示威者左眼受傷，義務救護隊説是橡膠子彈。

遊行隊伍今天下午1時30分出發，數千人沿途高呼「時代革命」、「香港加油」等口號，過程平和；但是大部分抗議人士在遊行結束後並未散去，而是轉進包圍附近的牛頭角警署並設置路障，警方則派出數百名防暴警察。

示威人士在警署外敲鑼打鼓，並透過擴音機向警察廣播具挑戰性的言語，少數抗議者則噴汙警署外牆。

下午4時30分左右，警方舉紅旗警告示威者不要衝擊，隨後施放多輪催淚彈和胡椒球彈加以驅散，抗議人士則掘起地面磚頭反擊，現場一度混亂，多人被捕，大批抗爭者走避，有人跌坐地上。

晚間約6時左右開始，防暴警察又多次在偉業街的警民對峙點，發射數十枚催淚彈驅離，示威者儘管往後撤，但沒有離去跡象、隨即再集結，警民仍在對峙。

(中時 )