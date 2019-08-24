十方社會福利慈善事業基金會附設十方啟能中心，24日在台中葳格國際會議中心舉辦募款餐會及義賣活動，特別邀請十方啟能中心永遠的志工藝人胡瓜主持，前市長胡志強夫婦也出席響應，共同拍賣91歲畫家游杏如的畫作「街景」；市長盧秀燕因赴災害應變中心防颱無法到場，仍以個人身份認購一桌，表達對十方啟能中心的支持，盼藉此拋磚引玉，邀請更多民眾幫助身心障礙朋友。

今日募款餐會席開145桌，由胡瓜、方馨、白家綺、吳東諺、鄭仲茵、蘇晏霈、樓心潼、王建復、葉欣眉、謝忻、羅美玲江振愷、唐寶寶大器樂團等人帶來精彩演出，一起做公益幫助身心障礙朋友。

其中一項拍賣物是由台中新社區陳水涼先生栽種的阿根廷品種南瓜，胡志強拍賣時特別回憶起自己與陳水涼的淵源，他多年前在誠品書店開簽書會時遇見陳水涼，今天再次相遇，倍感溫馨，最後由長年關懷兒少活動的企業家「藍爸爸」藍正雄得標將南瓜帶回家。

社會局長李允傑表示，市長盧秀燕也是十方中心永遠的志工，今天特別以個人身份認購一桌，與社會大眾一同支持對身心障礙者的照顧。十方啟能中心30年來對身障孩子不遺餘力的付出，市府將協助該中心申請中央補助經費，添購老舊或不足的設施設備，讓服務可以長長久久。

社會局強調，十方啟能中心成立超過30年，致力於身心障礙者的照顧服務，提供技藝陶冶、生活訓練及照顧服務，平時經費多來自政府補助、教養費用及民間捐款，此次募款所得將用於中心的復健治療、交通服務及設施設備維護等用途。

(中時 )