據俄羅斯衛星網報導，俄羅斯國防部24日表示，俄羅斯軍方已經成功使用「圖拉」號和「尤里·多爾戈魯基」號核潛艇試射了「布拉瓦」（Bulava）和「輕舟」（Sineva）彈道飛彈。

俄羅斯國防部稱：「8月24日，根據戰鬥訓練計劃，海基彈道飛彈「輕舟」和「布拉瓦」的發射分別從戰略飛彈潛艇「圖拉」號和「尤里·多爾戈魯基」號上成功進行。」

俄羅斯國防部指出，導彈是從北冰洋極地和巴倫支海發射的。試射的飛彈成功擊中了位於阿爾漢格爾斯克地區和堪察加半島的目標。俄羅斯國防部強調，試射驗證了飛彈以及潛艇的飛彈系統的技術特性。

據報導，「布拉瓦」是專門為955型核潛艇研製的固體燃料彈道飛彈，能攜帶10枚150千噸核彈頭，射程為8000公里。而「輕舟」則是主要裝備667型核潛艇的液體燃料彈道飛彈，每枚可搭載4枚500千噸核彈頭，射程8300公里。

(中時 )