輕颱白鹿今天下午4時10分已由高雄楠梓區出海，不過高雄市長韓國瑜今晚7時47分再度到災變中心坐鎮指揮，召開工作會議。不過，有媒體關注到今天午休時，有民眾發現韓國瑜現身蓮潭會館認為不妥，韓怒斥，今天是海內外教授、專家來幫高雄探討登革熱的防治，「連這個問題都要小題大作嗎？像這些黑來黑去有什麼意義勒？」

韓國瑜今早8時坐鎮災變中心指揮，事後一連到仁武、永安區勘災後，接著無公開行程。未料，午休被網友目擊現身蓮潭會館質疑「颱風天在這用餐就不怕被作文章嗎？」，並嘲諷「我就是國家機器」。對此今午一同與會的立委陳宜民澄清，這次登革熱閉門會議，韓應邀致意，只喝1杯果汁，待5分鐘就走人。

韓國瑜今晚受訪時解釋，蓮潭裡面有一大堆海內外教授、專家來幫高雄探討登革熱的防治，有馬來西亞、澳大利亞、新加坡、台北等，衛生局林局長、立委陳宜民也在，自己是順便跟他們打個招呼感謝他們，「連這個問題都要小題大作嗎？」

韓國瑜說，「我覺得非常的奇怪，吃飯是吃飯，順便跟這些教授專家感謝他們來幫忙防治登革熱」，因為下周一開始，高雄的溫度會跳到36度，颱風防範完畢之後，要開始針對登革熱開始防範，像這些黑來黑去有什麼意義勒？

針對高市災情部分，韓國瑜表示，目前大概有1萬多戶停電，大概樹木倒塌有50多個地方，在今天晚上10時以前全部恢復正常供電，台電現在正在各處緊急搶修之中，而倒塌的樹木也請相關的人員正在排除，其他方面，截至目前，那瑪夏、桃源等山區部分已預防性撤離2483人。

另外，有媒體關心韓國瑜明天是否會留守高雄防災？韓國瑜沒正面回應。高市新聞局長王淺秋則表示，如果天氣比較好轉，就不用一級開設，至於是否要勘災則再視情況安排，仍以高雄防颱為要務，目前沒有規畫要去台中。

(中時 )