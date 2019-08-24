近100名難民本周搭船橫渡英吉利海峽，試圖從法國抵達英國尋求庇護。英國首相強生周五（23日）警告難民不要橫渡英倫海峽，揚言「會送你們回去」。稱移民非法進來，會被視為非法移民，也會遭受非法移民的待遇。此番言論遭到在野的工黨及自由民主黨批評，形容這番談話誤導民眾、製造緊張與對立、且違反國際法。

強生向記者表示：「最重要的事是阻止他們從法國渡海過來，因此我們正與法國當局非常緊密地合作。我希望這些人會知道渡海非常危險，你們或許覺得天氣很好，但這是非常危險的事。」強生又指，會把難民「送回去」。他稱，英國不應被視為可以隨便來，並可藉非法入境而打破法例的地方。如果有人非法入境，就是非法移民，恐怕在法律上也會如此定義。

工黨黨魁科賓強調應考慮難民是否來自受戰亂影響的地區，自由民主黨形容強生的言論不人道也不符國際法。自由民主黨議員賈丁（Christine Jardine）則批評以「非法移民」去標籤難民完全錯誤。人權團體指英國在歐盟的《都柏林規定》下，有義務確保庇護申請獲評估及考慮的機會。英國邊防局22日攔截2艘分別載有9人及11人的小船，他們聲稱自己是來自伊朗、幾內亞及科威特等國家。

(中時 )