統一獅「嘟嘟」潘威倫第10度挑戰兩聯盟合計最多的第141勝，終於等到隊友強大火力支援，今(24)日對戰富邦悍將先發5局被敲8支安打失4分，不過隊友在前半場就攻下9分作後盾，雖然悍將強韌的攻勢不斷，最終獅隊仍以10比8擊敗富邦悍將，潘威倫終於收下歷史性的生涯第141勝。

潘威倫在5月26日取得本季第5勝後，接著9場比賽不是先發不穩就是隊友不支援，雖有4場優質先發不過都無法收下勝投，期間還吞下5敗。上周潘威倫表示雖然9度叩關最多勝投紀錄都失利，不過只要還在場上繼續拚戰，就還是會有機會。潘威倫過去在2017及2010年先發最久隔7場不勝，今年隔了9場拿不到勝投，已經是生涯最久。

統一獅隊友這次超挺嘟嘟，前5局就攻下9分力挺，首局靠3支安打、2次四死球以及悍將失誤，率先攻下4分大局，4局上半近況火燙的胡金龍敲出本季第11轟追回1分，下半局獅隊再靠蘇智傑安打將分數拉開成5比1領先。

5局上半悍將有一波攻勢，連續4支安打追回3分，下半局統一獅為嘟嘟搶勝的欲望強烈，5支安打包含2支長打再將分數拉開成9比4領先，潘威倫獲得勝投資格後便退場。

後半場富邦悍將展現強韌戰力，8局上半連續安打追回2分後，獅隊換上終結者陳韻文又被敲安失分，幸好陳韻文及時穩住陣腳，在滿壘時飆出關鍵三振，助獅隊保持2分領先直到最後，以10比8帶走勝利。

潘威倫生涯141勝是中職累積最多，接下來是前興農牛隊洋投勇壯108勝，而本土最多則是謝長亨的100勝。前兄弟象隊投手陳義信在中職生涯拿到92勝，再加上台灣大聯盟有49勝，總計141勝是原兩聯盟合計最多勝保持人，如今相隔19年，終於有選手追平此項紀錄。

賽後潘威倫感性隊一路以還支持他的人道謝，「打球這麼久，心中除了感謝還是感謝，一路上很多幫助我的教練、選手、防護員、家人和朋友，在低潮、受傷時，他們給我很多支持。」對於相隔3個月，第10度挑戰終於拿下勝投，潘威倫感謝隊友今天無論在守備、後援、攻擊都做得出色，才讓他達成追平歷史紀錄的里程碑。

(中時電子報)