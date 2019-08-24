輕颱白鹿暴風圈逐漸脫離台灣本島，今（24）日20點30分氣象局先解除花蓮、台東（含蘭嶼、綠島）、南投的陸上警報，以及東部海面的海上警報。氣象局技正黃椿喜表示，本島陸警可望在午夜前解除，不過澎湖、金門風雨正強，不能掉以輕心，要到明天才會脫離暴風圈。

白鹿從高雄楠梓出海後，先在澎湖附近海域盤整，速度稍降，目前近中心最大風速每秒28公尺，相當於10級風，瞬間最大陣風每秒35公尺，相當於12級風，7級風暴風半徑維持150公里，以每小時22公里速度向西北西移動。

陸上警報範圍包括屏東、高雄、台南、嘉義縣市、雲林、彰化、澎湖及金門，尤其金、澎兩個離島要特別小心，嚴防強風豪雨。海上警報範圍則包括：巴士海峽、台灣海峽及東沙島海面，航行及作業船隻應嚴加戒備。

今日累積雨量最多的是花蓮縣六十石山，已有543毫米，達到超大豪雨等級。屏東縣西大武山461毫米、台東縣金針山450毫米，也都有大豪雨等級。南投縣丹大257毫米、高雄市南天池254毫米、宜蘭縣太平山238毫米，則為豪雨等級。

(中時 )