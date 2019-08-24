白鹿是近2年來首個侵台颱風，但它3小時登陸和中心出海，速度快閃，卻帶來非常驚人的雨量。氣象局副局長鄭明典表示，受到中央山脈的影響，迎風面和背風面的累積雨量反差大，呈現東西對比分明的情況。他提醒，雨勢稍緩但仍未停，還是需要小心！

鄭明典今在臉書上表示，今日至19：00的累積雨量，迎風面和背風面的對比相當明顯，他說，這就是中央山脈造成的影響！

從累積雨量圖可清楚看出，沿著中央山脈，台灣東半部紫色一大片，西半部花蓮、台東、恆春半島的累積雨量很顯著。鄭明典提醒，現在雨是雖然稍緩和，但還沒停，還是需要小心！

昨日0時到今日下午6時26分累積雨量前10地區：

● 514.00 mm 花蓮縣六十石山

● 467.00 mm 花蓮縣豐南

● 458.00 mm 花蓮縣富里

● 431.00 mm 台東縣上里

● 431.00 mm 花蓮縣赤柯山

● 419.00 mm 花蓮縣明里

● 418.00 mm 花蓮縣明里

● 415.00 mm 屏東縣西大武山

● 400.00 mm 台東縣金針山

● 387.00 mm 花蓮縣清水林道

(中時電子報)