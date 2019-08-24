白鹿颱風過境，不過暴風圈影響在彰化以南，台中市24日只有間歇風雨。台中市政府晚間宣布，根據中央氣象局預報資料，台中市25日未達停止上班及上課標準，台中市照常上班、照常上課；盧秀燕說，台中各渠道目前水位正常，呼籲民眾勿前往海邊水域，山區水分飽和有崩塌危險非必要請勿進入。

台中市長盧秀燕周四傳出調整市府人事後，預計下周二市政會議正式公布，因盧秀燕從昨天到下周一都未安排公開行程，外界質疑「自己放颱風假」。市府晚間公布盧秀燕不公開行程，強調盧秀燕掌控市政，尤其颱風來襲時未如外界預期神隱。

台中市政府水利局今天開設三級應變中心，盧秀燕傍晚5點前往應變中心視察。盧秀燕指出，中部以北因風雨強度未達停班課標準，正常上班上課，但民眾出外須注意安全；市府維持開設三級應變中心，由水利局、建設局、環保局持續監控動態。

盧秀燕還帶炸雞到應變中心，慰勞值班人員的辛苦。

(中時 )