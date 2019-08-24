未達放假標準 屏縣府宣布25日正常上班上課 21:122019/08/24 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 屏東縣長潘孟安在臉書同步宣布屏縣25日正常上班、上課。（林和生翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 依據中央氣象局預報資料顯示，屏東縣明日（8／25）未達停班、停課標準。屏東縣政府宣布明日（8／25）照常上班、照常上課。 (中時 ) #上班 #上課 #標準 #屏東縣 也許您會感興趣 推薦閱讀 聽到民眾內心期待！葉壽山辭官回屏東承擔扛硬仗 09:092019/08/20 政治 屏東5億多地價金沒人領 過期就領不了 18:212019/08/21 社會 陸最低工資滬領跑 北京時薪最高 04:092019/08/22 焦點新聞 澎湖也叫停 24日全台停班課最終版看這裡 16:552019/08/23 生活 白鹿來襲！蘭嶼綠島風最大 台東山區雨最多 17:052019/08/23 生活 高雄巿23日晚間正常上班、上課 17:432019/08/23 生活 屏縣府宣布24日停止上班上課 19:452019/08/23 生活 白鹿撲台 6縣市宣布停班停課 04:102019/08/24 生活新聞 白鹿暴風圈觸陸 屏東風雨漸增 11:282019/08/24 生活 最終版》白鹿颱風影響 25日全台停班停課看這裡 17:292019/08/24 生活 生活熱門新聞 美專家：第12號颱風楊柳下周恐生成 - 生活 地瓜、馬鈴薯、蒜頭發芽能吃嗎？ 專家曝這顆千萬別丟 - 生活 妻床上吃小王爽到忘我 夫當30分鐘觀眾渾然不覺 - 生活 最終版》白鹿颱風影響 25日全台停班停課看這裡 - 生活 邪惡視角! 這樣試穿店員眼睛放哪 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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