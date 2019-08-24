針對美國宣布對約5500億美元中國輸美商品提高加徵關稅的稅率，中國商務部今天回應稱，這種單邊、霸凌的貿易保護主義和極限施壓行徑，違背中美兩國元首共識，必將自食其果。

美國總統川普23日回應中國對美國商品加徵新一輪關稅的決定，宣布對2500億美元中國銷美商品加徵關稅的稅率，從10月1日起由現行25％提升至30％；原定9月1日起對3000億美元中國銷美商品加徵關稅稅率，由10％提高至15％。

對此，中國商務部新聞發言人今天在官網發布聲明回應稱，美方宣布將提高對約5500億美元中國輸美商品加徵關稅的稅率，中方對此堅決反對。

發言人指出，這種單邊、霸凌的貿易保護主義和極限施壓行徑，違背中美兩國元首共識，違背相互尊重、平等互利的原則，嚴重破壞多邊貿易體制和正常國際貿易秩序，必將自食其果。

發言人表示，中方強烈敦促美方不要誤判形勢，不要低估中國人民的決心，立即停止錯誤做法，否則一切後果由美方承擔。（中央社）

(中時 )