統一獅隊老將「嘟嘟」潘威倫賽前已經3個月先發不知道勝投滋味，連續9場不勝是他生涯最久紀錄，今(24)日對決富邦悍將在隊友火力支援下，獅隊以10比8奪勝，同時也是潘威倫追平歷史紀錄的生涯第141勝，賽後獅隊代理總教練劉育辰表示，「這是他應得的。」

潘威倫在5月26日拿下個人本季第5勝、生涯140勝之後，9度先發都沒拿下勝投，雖有4場優質先發不過就是無緣拿勝。陳義信兩聯盟合計的141勝紀錄高懸19年，統一獅球員們也非常想幫助嘟嘟追平此紀錄。

今日拿下單場MVP的陳鏞基也表示，「每次嘟嘟先發都很想贏，所以隊友打起來會有些綁手綁腳。」本場比賽獅隊球員試著放開一點、想法變簡單，終於展現強打火力，最終如願拿勝。

而劉育辰更是非常讚賞潘威倫，「這個紀錄不管如何，這是他應得的，他的自律或是職業球員的態度，都是很值得後輩學習。」不過可惜的是，獅隊另外也有可能達成另一項紀錄，林靖凱賽前連續17場安打，僅差1支安打就能平2018年王正棠所寫下，新人第一年最多連續安打場次(18)紀錄，可惜本場4打數沒敲安就此中斷。

(中時電子報)