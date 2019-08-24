香港觀塘遊行演變成多區衝突，示威者從觀塘一路轉移至九龍灣、牛池灣，一批示威者晚上8時在港鐵黃大仙站大堂聚集，高叫「光復香港時代革命」，示威者之後轉往龍翔道方向前進。衝出黃大仙中心外龍翔道，設置路障，堵塞來回交通，有汽車被困。示威者又掘起地磚，在路中石壆噴漆。有示威者利用鐳射筆照射黃大仙紀律部隊宿舍。警方速龍小隊同一時間在龍翔道推進，清拆路障，示威者後退。9時許龍翔道清場完成，目前該路已重新通車。

星島網報導，防暴警察在紀律部隊宿舍外戒備，晚上8時45分左右，展示藍旗並警告示威者參與非法集結必須立即離開，否則警方會使用武力驅散。但沙田坳道大批示威者拒絕離開，並用鐳射筆照射警員。警方隨後出動黑旗警告催淚煙，但示威者仍未散去。晚上近9時，防暴警察發射多枚催淚彈及胡椒球彈，示威者四散。

警方表示，今日晚上大約八時，示威者於黃大仙龍翔道用雜物堵塞道路，部分暴力示威者掘起磚頭。現場交通嚴重阻塞，緊急服務受影響。黃大仙分區警署報案室暫停服務，警方呼籲示威者不要阻塞緊急車輛通道，以免影響警方為市民提供緊急服務。市民如有緊急事故，請致電九九九。警方警告示威者立即停止所有違法行為，並呼籲在場示威者立即離開。警方對示威者的一切暴力行為，予以嚴厲譴責。

(中時 )