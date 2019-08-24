「浩角翔起」阿翔與謝忻今年6月爆出擁吻不倫戀，遭公司停工2個月，兩人又相繼在近日復出，阿翔更在復工當天徹底斷開謝忻，強調與對方完全沒聯絡，現在妻子、小孩才是他全世界。而知名精神科醫師鄧惠文日前在節目上被問到對阿翔的看法時，則一度說不出話來，瞪大眼、沉默數秒才緩緩說出「因為這已經不是夫妻對應了，這是在對應觀眾。」直言阿翔祭出這一套，代表他認為這是要推銷給觀眾的形象。

鄧惠文直言自己非常想觀察，對於觀眾來講，會買單阿翔的說法嗎？言下之意，難道鄧惠文也認為阿翔這樣說不好嗎？她坦言以一個觀眾身分來講，她真的不會接受，「我覺得我比較喜歡一個成熟的態度，我就會覺得說這樣會太討好觀眾了，因為這很明顯大家會看到這不是全面的事實。」

鄧惠文在《新聞挖挖哇》中感嘆，何時男女才能用成熟的態度來談感情，而不是像個做錯事的孩子，來猜測說人家現在要我回答什麼，也示範了一個成熟態度的講法。

「我對於我情感的控制沒有那麼理想，有些事情當下我非常想做，但事實上出現結果之後，我又發現這不是我喜歡的結果，我很感謝某小姐跟我一起經歷了一些事情，我們認真的相伴，但她現在也支持我，我們應該要各自做對各自人生最對的事情。」鄧惠文強調，最起碼那個感謝是要存在的。

(中時電子報)