日本政府將加速研發「量子密碼」，預計最快2025年在全國普及。量子密碼作為高性能防數據洩漏的技術，能有效防止機密信息遭受網路攻擊。

據共同社24日報導，量子密碼是利用量子力學物理特性的密碼，訊息傳送者用攜帶「光子」的量子密碼進行收發信息，信息傳輸期間若有第三方試圖讀取、監聽信息，就會留下痕跡。因此只要確認光子的狀態，就能確認信息是否外洩。

日本政府將探討利用已鋪設好的光纖網路，在2025年實現量子密碼全國普及。總務省也將在8月底出示的「2020年度預算概算」中加入15億日元（約台幣4.4億元）的研發費，打算運用量子密碼技術完善人造衛星通信網，進一步保障與各國領袖的視頻會談和外交機密信息等國家機密信息。

外界猜測，日本下重本加速量子密碼技術的研發，可能是迫於中國大陸方面的壓力。大陸量子密碼技術的研發逐漸領先美日歐等國家，2018年利用衛星實現了中歐之間共享量子密碼的鑰匙信息。日本若不加速研發，落後恐將擴大。

(中時 )