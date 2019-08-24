台式喜劇《俗女養成記》客串演員驚喜不斷！金鐘視帝吳慷仁也客串陳家小叔「陳晉清」一角，演出一個生錯時代的創意家，想要挑戰在過去年代沒聽過的寵物美容店等行業，總是失敗卻越戰越勇，是陳家裡唯一可以與小嘉玲平等對話的大人，與吳以涵有許多精彩對手戲。在《俗女》中吳慷仁不僅用不擅長的台語演出，自認肢障的他也挑戰了舞蹈，在劇中教小嘉玲跳舞逗她開心，吳慷仁表示，「能參與藝文執導的第一部影集非常榮幸。」
導演嚴藝文說：「小叔這角色有一點悲劇性格，但是個幫助嘉玲編織夢想的角色」。並表示吳慷仁雖然不太會說台語，但他很努力地要講出「氣口」很好的台語，稱讚他是一個很非常投入、認真與不服輸的演員。雖然吳慷仁只有參與演出兩天，但和夏靖庭、陳竹昇、楊麗音、于子育、吳以涵等演員激發出很多火花，讓嚴藝文直呼：「很過癮！」
在《俗女養成記》最新釋出的預告中，在台北發展的小叔陳晉清(吳慷仁飾)回到了台南，相當會說話的他，在家人面前總會說：「等我賺大錢後，我蓋房子給你們住！」還吸引了小嘉玲拿存錢豬公撲滿要投資他的寵物美容店，然而突然找上門的債主則讓他的創業美夢出現問號。《俗女養成記》原著散文中沒有小叔這個角色，導演嚴藝文表示，這故事是取材自原著一篇「午後的一人實驗」中，作者江鵝小時候做科學實驗愛冒險的故事，導演想呈現「敢於冒險、敢於作夢」的精神，因而創造出小叔這個角色。
演出小嘉玲的吳以涵演技備受肯定，尤其在《俗女》劇中台語說得非常溜，和時下許多小朋友都不會說台語相當不同，以涵的媽媽說：「她小時候我會刻意用台語跟她說話，聽久了她就會了。」並透露以涵很有語言天分，還沒上幼稚園就會用電腦、手機打ㄅㄆㄇ的注音，相當厲害。劇中小嘉玲跟同學們把荒廢的鄉下房舍當作鬼屋來探險，都只敢在外牆窺視陰暗的房子，而現實生活中，以涵媽媽透露以涵也是滿怕暗的，有時候晚上上廁所會特別叫媽媽陪她。
吳以涵從2014年開始演出過《阮氏碧花與她的兩個男人》、《大時代》等多部戲劇，談到未來的發展，以涵媽媽希望她能顧好課業外，對於她繼續演戲則是看緣分，但又笑說：「她都設定好以後的職業了，說以後不用找工作，她就是演員！」媽媽還爆料以涵每年的生日願望其中一個，就是許願要拿下金鐘獎，連向耶誕老公公許願也是寫下「希望明年能拿到金鐘獎」，看到女兒演戲時都很開心，演出表現也一直在進步，讓她覺得很驕傲。
台式新喜劇《俗女養成記》播出後收視屢創佳績，上週(8月18日)第六帖更達到1.29的佳績，廣受好評為台劇注入一劑強心針。華視總經理莊豐嘉日前也帶領特助劉桂蘭、節目部經理趙大同、節目部副理王冠前往韓國首爾電視節考察，並同時在電視節現場推廣華視《俗女養成記》與《用九柑仔店》，期望優質的台灣戲劇能讓亞洲各國看見。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。