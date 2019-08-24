台式喜劇《俗女養成記》客串演員驚喜不斷！金鐘視帝吳慷仁也客串陳家小叔「陳晉清」一角，演出一個生錯時代的創意家，想要挑戰在過去年代沒聽過的寵物美容店等行業，總是失敗卻越戰越勇，是陳家裡唯一可以與小嘉玲平等對話的大人，與吳以涵有許多精彩對手戲。在《俗女》中吳慷仁不僅用不擅長的台語演出，自認肢障的他也挑戰了舞蹈，在劇中教小嘉玲跳舞逗她開心，吳慷仁表示，「能參與藝文執導的第一部影集非常榮幸。」

吳慷仁客串《俗女養成記》。（華視）

導演嚴藝文說：「小叔這角色有一點悲劇性格，但是個幫助嘉玲編織夢想的角色」。並表示吳慷仁雖然不太會說台語，但他很努力地要講出「氣口」很好的台語，稱讚他是一個很非常投入、認真與不服輸的演員。雖然吳慷仁只有參與演出兩天，但和夏靖庭、陳竹昇、楊麗音、于子育、吳以涵等演員激發出很多火花，讓嚴藝文直呼：「很過癮！」

在《俗女養成記》最新釋出的預告中，在台北發展的小叔陳晉清(吳慷仁飾)回到了台南，相當會說話的他，在家人面前總會說：「等我賺大錢後，我蓋房子給你們住！」還吸引了小嘉玲拿存錢豬公撲滿要投資他的寵物美容店，然而突然找上門的債主則讓他的創業美夢出現問號。《俗女養成記》原著散文中沒有小叔這個角色，導演嚴藝文表示，這故事是取材自原著一篇「午後的一人實驗」中，作者江鵝小時候做科學實驗愛冒險的故事，導演想呈現「敢於冒險、敢於作夢」的精神，因而創造出小叔這個角色。

吳慷仁客串《俗女養成記》與陳竹昇、吳以涵演對手戲。（華視）

演出小嘉玲的吳以涵演技備受肯定，尤其在《俗女》劇中台語說得非常溜，和時下許多小朋友都不會說台語相當不同，以涵的媽媽說：「她小時候我會刻意用台語跟她說話，聽久了她就會了。」並透露以涵很有語言天分，還沒上幼稚園就會用電腦、手機打ㄅㄆㄇ的注音，相當厲害。劇中小嘉玲跟同學們把荒廢的鄉下房舍當作鬼屋來探險，都只敢在外牆窺視陰暗的房子，而現實生活中，以涵媽媽透露以涵也是滿怕暗的，有時候晚上上廁所會特別叫媽媽陪她。

吳以涵從2014年開始演出過《阮氏碧花與她的兩個男人》、《大時代》等多部戲劇，談到未來的發展，以涵媽媽希望她能顧好課業外，對於她繼續演戲則是看緣分，但又笑說：「她都設定好以後的職業了，說以後不用找工作，她就是演員！」媽媽還爆料以涵每年的生日願望其中一個，就是許願要拿下金鐘獎，連向耶誕老公公許願也是寫下「希望明年能拿到金鐘獎」，看到女兒演戲時都很開心，演出表現也一直在進步，讓她覺得很驕傲。

華視總經理莊豐嘉日前與台灣影視業界代表一起前往參加韓國首爾電視節。（華視）

台式新喜劇《俗女養成記》播出後收視屢創佳績，上週(8月18日)第六帖更達到1.29的佳績，廣受好評為台劇注入一劑強心針。華視總經理莊豐嘉日前也帶領特助劉桂蘭、節目部經理趙大同、節目部副理王冠前往韓國首爾電視節考察，並同時在電視節現場推廣華視《俗女養成記》與《用九柑仔店》，期望優質的台灣戲劇能讓亞洲各國看見。

(中時 )