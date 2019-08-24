白鹿颱風3小時快閃，為東部帶來超驚人雨量！白鹿於24日13時在恆春登陸，中心於16時10分左右在高雄楠梓出海。天氣職人吳聖宇表示，白鹿快閃台灣是因於恆春半島在中央山脈尾端，山的高度較低，可以順利翻過。他提醒，颱風威脅仍在，南部、台東以及南花蓮地區周六(24日)晚要持續注意較大風雨出現。

吳聖宇今在臉書上表示，白鹿颱風中心於16時10分左右在高雄楠梓出海，如預期很順利的翻過山，自登陸、過山到出海只有短短3個小時多一點，主要是登陸點在屏東滿洲，恆春半島已經在中央山脈的尾端，山的高度較低，所以白鹿很順利的翻過了山脈，如果再往北一點登陸的話，中心要翻過去可能就沒有這麼容易了，速度也不會這麼快。

根據氣象局觀測資料，從23日日0時到24日下午6時26分，累積雨量超過400毫米以上地區，集中在花蓮、台東、屏東3縣市，其中花蓮的六十石山高達514毫米。

吳聖宇分析，累積雨量最大的地方在花蓮的六十石山，其降雨幾乎都集中在24日之內下的，雨勢達到超大豪雨等級，蘭嶼有14級風、綠島12級、大武11級，白鹿颱風雖然最後只達到輕颱頂的等級，但是帶來的風雨仍然相當可觀。

吳聖宇提醒東部、南部民眾，受到颱風東側偏南風到西南風環流影響，南部、台東以及南花蓮地區24日晚要持續注意較大風雨出現的情況。

台灣颱風論壇｜天氣特急表示，24日夜晚到25日凌晨，逐漸脫離暴風圈，但南部、東部持續留意一陣風及雨勢，北部則是一陣陣強風。

(中時電子報)