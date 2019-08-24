有香港的大學生在西藏珠穆朗瑪峰大本營被公安扣查。據知10名涉事學生中，8人為港大學生，1人是科大畢業生，另有1人屬城大學生。據早前消息，目前這10人均已獲釋。

對於這10人被公安扣查的原因，早前香港大學學生會校園電視早前在facebook表示，與團友曾於社交網站發布「光復香港 時代革命」或其他支持香港民主自由的字句有關。

不過，中共外圍官媒環球網稱，是因為其中有人在珠峰現場打出「港獨」標語。環球網報導，23日上午，在西藏珠峰大本營的遊客遇到大概10名香港學生，其中有一名學生手舉標語，另一名學生為其拍照，遊客看見他們打「港獨」的標語立刻上去理論，跟他們爭執起來，並趕緊報了警，不過，雙方並未發生打鬥。

據稱，警察隨即到現場問明情況，之後就把這幾個學生帶走了。有遊客表示，曾看見警察用有濃重口音的普通話的批評這幾個學生。

(中時 )