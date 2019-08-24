統一獅老將「嘟嘟」潘威倫第10度挑戰生涯第141勝紀錄，在隊友前半場海灌分數之下，獲得勝投資格退場，不過富邦悍將後半場猛攻差點讓戰局逆轉，獅隊終結者陳韻文於8局下僅領先2分、滿壘時，與主審有好球帶爭執，賽後劉育辰代理總教練提醒他「要沉住氣」。

富邦悍將在8局上半整整攻了9人次，劉軒荅後援失2分，留下一、二壘有人的局面給守護神陳韻文，登板後被敲1支安打失分，隨後送出保送形成滿壘。面對林益全，陳韻文一顆偏內角球讓主審林金達判為壞球，當時陳韻文仰頭看天表達不滿，雖然下一球成功三振化解悍將攻勢，不過結束半局後陳韻文走向主審似乎想抗議好球帶。

捕手林祐樂即時上前阻擋陳韻文，雙方並沒有造成進一步衝突，9局上半陳韻文續投又連飆2次三振，並讓高孝儀擊出滾地球拿下最後出局數，幫助潘威倫奪得此場勝投，助球隊以10比8獲勝。

賽後劉育辰提醒陳韻文，當時狀況應該要更沉住氣，「抗議的時機不對，當時第8局領先，有可能造成球隊不利，如何管理情緒、何時釋放，都考驗他的經驗累積。」

(中時電子報)