謝忻又哭了！藝人謝忻與阿翔傳出不倫戀後工作停擺，經過兩個多月沈潛，24日終於因為「十方啟能中心募款餐會」復工，活動最後藝人合唱「明天會更好」，唱到一半謝忻爆哭，一旁的工作人員與藝人不斷給她鼓勵打氣。

這是謝忻第三次參與十方啟能中心募款公益活動，主持人胡瓜表示，這行程八個月前就已敲定，原訂阿翔也要出席卻因故缺席，而謝忻工作停擺兩個月後首度復工，備受關注。

在晚會前謝忻表示，這兩個月她從不穩定的狀態，慢慢沈澱，很感謝十方並沒有拒絕她，讓他可以在這場募款餐會中重拾麥克風，拿著麥克風的感覺非常好，讓她再度肯定自己很喜歡站在舞台上，希望藉由這個機會可以拋磚引玉，讓更多人共襄盛舉。

晚會中謝忻表現有些緊張，直到最後藝人大合唱「明天會更好」時，謝忻突然淚如雨下，哭得唏哩花啦，這舉動也讓身旁工作人員和藝人紛紛遞紙巾，上前鼓勵她。

(中時 )