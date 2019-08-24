白鹿颱風挾帶強風豪雨造成台東金崙溪水暴漲，危急河岸溫泉區遊客居民安全，太麻里鄉民代表陳孫金發現情況危急，火速通知鄉公所災變中心及金崙派出所，協助民眾撤離安置，員警拉起封鎖線暫時封閉金崙虹橋。

台東大武警察分局金崙派出所所長楊敏輝，警員張兆傑，於24日傍晚4時許接獲鄉民代表陳孫金通知，金崙溪因山區大雨暴漲已超過警戒線，請到場協助撤離溫泉區內遊客與居民，員警會同金峰消防隊、金崙村村長陳志偉及陳代表到場後，確認溪水暴漲情況危急，立即回報鄉公所災變中心，於傍晚5時太麻里鄉長王重仁指示啟動緊急撤離多良村10鄰村民及丹堤溫泉遊客，並護送民眾前往賓茂國小安置，總計撤離民眾計有28人，撤離完畢立即封閉金崙虹橋避免發生危害。

陳孫金表示，非常感謝金崙派出所員警全程協助，也感謝丹堤溫泉業者配合順利完成撤離。撤離的遊客們非但沒有感到不悅，還向到場通知的員警們表示感謝告知危險狀況。

台東大武分局提醒，颱風期間請勿前往危險區域，以免發生危險，如有發現道路災害或生命財產遭受危害，可撥打110報案，警察會立即提供協助保護民眾安全。

(中時 )