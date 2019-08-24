酒駕撞死3人 駕駛遭檢方聲請羈押 22:052019/08/24 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 26歲朱姓貨車駕駛24日早上涉嫌酒後駕車，造成3死4傷事故，桃園地檢署晚間向法院聲請羈押。（賴佑維攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 26歲朱姓貨車駕駛24日早上駕車時，在桃園市蘆竹區因轉彎不慎撞擊路邊車輛，造成3死4傷車禍，檢方晚間以朱男涉犯《刑法》第185條酒駕致人於死、第276條過失致死罪嫌重大、有逃亡之虞，聲請向法院羈押。 據了解，朱男因轉彎不慎，幾乎沒有煞車，撞上停在路邊的4輛車，又追撞1名下班保全及4名清掃馬路的環保志工，造成2名志工、保全送醫後不治，其他4人包含司機，也都送醫治療，不過都沒有大礙。 ★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！ (中時 ) #羈押 #保全 #檢方 #駕駛 #酒駕 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳沂說志願役廢物都沒事 難道是恐龍檢方？ 09:112019/08/20 社會 保全業強攻AIoT 未來3年每年拚2位數成長 15:012019/08/20 財經 赤峰街姊弟戀命案 男獄中寫懺悔日記 11:522019/08/21 社會 移工穿「切勿酒駕」衣四處晃 卻酒駕被逮 12:532019/08/21 社會 全新境界博世開創3D數位顯示器新里程碑 04:102019/08/22 證券．權證 新光保全攻智慧服務 奏捷 04:102019/08/22 產業特刊 夫妻涉地下匯兌法院當庭釋放 嘉檢今再聲請羈押禁見獲准 19:382019/08/22 社會 國安私菸2羈押軍官 同袍募款應急 09:462019/08/23 社會 通緝犯遇警盤查亮槍 警開槍反制1嫌自戕身亡 15:502019/08/23 社會 台商夫妻地下匯兌案 共犯孫姓女子到案羈押禁見獲准 05:252019/08/24 社會 社會熱門新聞 扯！情侶搭台鐵 當眾上演「女上男下」活春宮 - 社會 竹科工程師爽約「1王戰2鳳」 見第3人嚇死 - 社會 館粉控他賣的雞肉加味精 村長嗆「館長保證是屁」 - 社會 豐原藥局夫妻命案 1死1重傷躺血泊 - 社會 摩鐵大亂鬥後…男大生中「大三元」還「分享」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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