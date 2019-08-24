26歲朱姓貨車駕駛24日早上駕車時，在桃園市蘆竹區因轉彎不慎撞擊路邊車輛，造成3死4傷車禍，檢方晚間以朱男涉犯《刑法》第185條酒駕致人於死、第276條過失致死罪嫌重大、有逃亡之虞，聲請向法院羈押。

據了解，朱男因轉彎不慎，幾乎沒有煞車，撞上停在路邊的4輛車，又追撞1名下班保全及4名清掃馬路的環保志工，造成2名志工、保全送醫後不治，其他4人包含司機，也都送醫治療，不過都沒有大礙。

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(中時 )