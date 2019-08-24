方大同相隔8年二度攻蛋，24日舉辦「TIO靈心之子」演唱會，巧遇「白鹿」颱風來襲，方大同獻唱〈Throw It Off〉後，感謝歌迷無畏風雨到場支持：「真的很久沒見到台灣的大家，謝謝你們在颱風中、下雨天來到現場，希望你們會覺得值回票價。」令人驚喜的是，張惠妹（阿妹）事前特地買票，今晚低調進場坐二樓觀眾席欣賞，身旁僅一位工作人員相隨。

方大同曾為阿妹譜曲〈就是我想你〉，阿妹2012年在香港舉辦「AMeiZING」演唱會時，尾場力邀方大同擔任嘉賓，兩人同台合唱他的歌曲〈愛愛愛〉，阿妹不只一次表示欣賞方大同的創作才華，今更從海外趕回台親赴現場欣賞，她的經紀人陳鎮川說：「阿妹剛從長沙飛回來，傍晚下飛機就趕去小巨蛋，她一直很欣賞方大同，之前就說要去看他的演唱會，我沒想到她真的去，票是她自己買的，我們都不知道，哈哈。」

阿妹（左）今晚到場欣賞。（盧禕祺攝）

為了不讓「白鹿」颱風影響演出，方大同的團隊提早來台灣備戰，無奈他開唱前幾天不慎感冒，今嗓音沙啞且身材更顯消瘦，獻唱〈夠不夠〉前，方大同坦言自己唱到破音，「今天破的特別嚴重，前面就破了好幾次，但我會盡量ㄍㄧㄣ住」，唱完〈三人遊〉後不斷咳嗽，讓台下歌迷相當心疼。

他不忘為台灣歌迷安排驚喜，今邀饒舌歌手「蛋堡」合唱〈寫一首歌〉，蛋堡坦言：「其實我跟大同兄並不是很熟，看我們的互動就知道，我們在音樂裡面比較熟。」方大同笑回：「是啊，這麼多年了我們還是不熟！」方大同關切蛋堡這幾年都在忙什麼？蛋堡搞笑說：「我都在忙自己的事，例如生我自己的小孩、做我自己的音樂。」透露準備成立自己的工作室，年底推出新專輯。

阿妹（左）今晚到場欣賞。（盧禕祺攝）

相隔多年重返小巨蛋，從歌手身份晉身「賦音樂」老闆的方大同，特別安排旗下歌手王詩安、孔藝弦接力暖場，而為他分擔公司大小事的方媽，今在他登台前不忘替兒子打氣喊「Good Show」，並帶了近20人的親友團坐台下力挺，他圈內好友包括盧廣仲、邵雨薇、9m88、孫盛希等人也到場欣賞；演唱會成本千萬，門票售出近9成，總票房約1980萬元。

方大同今在小巨蛋開唱。（盧禕祺攝）

(中時 )