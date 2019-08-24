周興哲24日起連二晚在高雄巨蛋舉辦「你,好不好」演唱會，出道5年的他首登雄蛋，今晚邀來自己的偶像李玖哲（Nicky）同台合唱〈圍牆〉，周興哲感動表示自己在美國唸書時，「是Nicky哥一首一首的好歌，陪我度過求學時的寂寞時光」！李玖哲無畏颱風南下助攻，表演結束又趕搭高鐵北上工作，周興哲感動地說：「居然有機會和偶像一起演唱，真的是美夢成真！」

高雄市今遇「白鹿」颱風來襲，所幸風雨不影響演唱會進行，周興哲獻唱〈Let it Go〉後，感謝滿場觀眾支持：「真的很謝謝你們颱風天還來到現場，其實我今天最擔心的是，升上來後看到（座位）一半都是空的，但在後台看到今天還是坐得滿滿的，我真的非常感動，謝謝你們！這是我第一次在高雄巨蛋辦演唱會，我保證今天會是個難忘的夜晚！」邀歌迷把雄蛋當成大型KTV，「大家一起大聲地唱」。

周興哲日前不慎患重感冒，今演出前特地撥空在高雄當地再次就醫，醫生叮嚀他喉嚨發炎、要好好休息，但他彩排絲毫不打折，唯忌口不吃刺激性食物，且平時不愛喝冰飲的他，也順從醫囑為紅腫的喉嚨喝冰水，圓滿完成近3小時節目的演出。周興哲高雄演唱會二場共吸引2萬2000位觀眾進場，票房完售、進帳5060萬。

周興哲（右）今邀李玖哲同台合唱。（星空飛騰提供）

(中時 )