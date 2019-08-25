原來小說情節是真的！一名妙齡女抱怨，某個夜黑風高的夜晚，與男友「性致」勃發，大戰數回合。不料隔日醒來竟發現身體動不了，宛如鬼壓床，原來小說情節是真的，「性愛大戰」真的會讓人下不了床。此文一出引發網友討論，多人表示有類似經驗，但也有人說「你該重訓了」、「原來是炫耀文」。

這名女網友在Dcard發文表示，她與男友是遠距離戀情，前陣子相隔近2個月碰面，兩人猶如乾柴烈火，每天都要激戰一番。某個夜黑風高的夜晚，兩人「啪啪啪 啪啪啪 啪啪啪」，隔天原PO早上醒來，竟發現身體動不了，當下覺得就像鬼壓床，企圖換姿勢時「呃啊！下半身好痠痛啊！我的屁股！我的大腿內側啊！」。

後來她向男友抱怨：「欸...我一直以為小說裡面說的都是假的，什麼做完隔天全身痠痛下不了床，原來...都是真的啊！！！」不過原PO也說「但是我也大大滿足了！所以大人有大量就放過他了！」。

眾多女網友熱烈回應「我男友是常常前戲就弄到我整個人軟綿綿的，後面他要幹嘛我都不能反抗了哈哈」、「常常結束後走路腳都狂抖 但是我hen喜歡」、「每次隔天早上都會肌肉酸痛 還會有點燒聲 但還是最喜歡跟男友大戰了」。

不過也有人吐槽「去健身吧孩子」、「你只是運動不足 突然的激烈運動罷了」、「原來是炫耀文」。

(中時電子報)