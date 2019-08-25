就在湖人將以1年260萬美元的非保障合約簽下「魔獸」霍華之後，《ESPN》權威記者沃納洛斯基隨即狠狠潑了霍華一頭冷水，因為沃神爆料湖人警告霍華一旦出現越線行為，或是任何形式破壞球隊，湖人就會毫不考慮要他直接走人！

「霍華是湖人眼中符合需求的球員，搶籃板與保護籃框，他們看到了健康的背部，以及一名減重25磅(約11公斤)球員，」沃神表示，「霍華天賦從來無庸置疑，但他在休息室內的表現，以及跟隊友、教練相處，才是湖人質疑的地方。」

所以湖人才跟霍華簽下非保障合約，只要霍華一出問題，湖人可在明年1月7日之前把他開除，且無須支付剩餘球季薪水，沃神強調，「安東尼戴維斯是在訓練館內跟霍華交談球員之一，湖人幾乎全員到齊，包含管理階層與教練團。」

「湖人派出很多人來跟霍華接觸，且跟他傳達相當明確的訊息，如果他越線了，或做出任何破壞球隊的事，他就會走人，」沃神說，「他來訓練館時很低調，也讓湖人看到了一名謙虛的球員，看到了一名用正確方式做出表態的球員。」

「可是霍華已經好幾年都這樣說話了，他一直強調準備改變自己，所以湖人將會依照他的實際行動，而非言語來評判他在湖人的表現。」

(中時電子報)