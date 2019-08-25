自美中雙方先後對彼此進行新一輪關稅報復，導致貿易戰更將緊張，而據路透社報導，在雙方緊繃局勢加劇之際，美國唯一一座稀土礦的礦主正在大力招兵買馬，有大幅提高產量的跡象，並指出這是美中貿易戰不斷升級並陸方提高稀土關稅後，美國要加強稀土提煉能力戰略的一部分。

稀土被稱為「21世紀的科技金屬」，為高科技產業必備，而大陸稀土儲量占全球35%至40%，產量卻占全球60%以上，一向被大陸視為資源戰略中的王牌。

報導指出，MP Materials公司高管表示，到明年MP Materials將成為自2015年以來第一家提煉稀土的美國公司；原先自2015年後，該礦依靠大陸進行稀土提煉加工，加劇了美國國家安全的擔憂。今年6月，中國對美國進口加工稀土的關稅翻了一番，達到25%，故川普政府稱稀土對國防至關重要，並命令五角大樓支持國內的稀土開採生產。

MP Materials聯合主席利汀斯基（James Litinsky）表示，大陸早已經認識到稀土是一個戰略性工業， MP Materials公司計畫明年將員工人數從大約200人增加到大約400人，且與2015年時期相比，該公司生產的稀土濃縮物提高了68%。他還說，「關稅是非常痛苦的，但我們仍然可以盈利」。為了恢復在加利福尼亞州的稀土提煉能力，私人持有的MP Materials公司花費2億美元重新開機礦山封存的設備，並建造一個大型的焙燒爐。

(中時電子報)