美中貿易戰愈演愈烈，針對大陸23日宣布對美國商品課徵報復性關稅，美國總統川普不久隨即下令美國企業開始尋找大陸以外的生產基地，包括將公司搬遷回國；外媒指出，川普此言並不具行政效力，不過他可能透過其他手段，不需國會批准就能迫使美國企業照他意思行動，如徵收更多關稅，或者宣布國家緊急狀態。

據路透社報導指出，川普手中握有的籌碼包括更進一步徵收關稅、宣布國家緊急狀態、限制聯邦採購，以及動用「對敵貿易法」。

首先，川普可以進一步擴大目前行動調高關稅，此舉將擠壓企業獲利，讓在大陸生產不再值得。除了從大陸供應商購買零件變得更昂貴外，關稅增加還會懲罰透過大陸合資企業生產商品的美國公司。

再來，川普也可能如對付伊朗那樣下令對大陸祭出制裁，這將牽涉依1977年「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）宣布國家進入緊急狀態。一旦宣布緊急狀態，這項法律會授予川普廣泛的權力，能阻止個別公司或甚至整個經濟產業活動。范德比大學（Vanderbilt）法學院國際法律研究計畫主任梅爾（Tim Meyer）舉例表示，透過聲明大陸竊取美國公司的智慧財產構成國家緊急狀態，川普能夠下令美國企業避開特定交易，例如採購大陸科技產品。

此外，華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深顧問芮恩希（Bill Reinsch）表示，另一個毋須國會行動的選項是禁止在大陸也有營運的美國企業競爭聯邦合約。不過，這類做法可能會鎖定、甚至波及特定產業，如像五角大廈重要武器製造商、但也在大陸設有客機完工交機廠波音公司（Boeing）。

最後雖然非常不可能實施，但更戲劇化的做法，非動用美國國會在第一次世界大戰期間通過的「對敵貿易法」（Trading with the Enemy Act）莫屬。哈佛法學院國際貿易教授伍人英（Mark Wu）表示，這項法律允許美國總統管制並懲處與美國陷入戰爭國家的貿易，但川普不太可能動用此法，因為這會使美中緊張局勢劇烈升級。

(中時電子報)