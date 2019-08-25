先前謠傳即將參加世界盃的美國男籃隊長，將由肯巴沃克、米契爾和史馬特共同出任，沒想到《紐約時報》資深記者史坦報導，美國男籃至今仍未決定隊長人選，總教練帕波維奇希望倚賴這3名球星領袖能力的說法，卻遭外界斷章取義！

「我必須澄清，在澳洲有報導指出，帕波維奇已經正式任命沃克、米契爾與史馬特擔任隊長，但我被告知，這並非正式的事情，」史坦表示，「帕波維奇的意思，只是倚賴這3名球員成為球隊的領袖力量，並未任命任何球員擔任隊長。」

有趣的是，儘管帕波維奇還沒正式選出這支號稱「夢幻十三隊」的隊長，肯巴沃克似乎已經自封「美國隊長」，因為他在出戰澳洲的首場熱身賽結束後表示，「我是這支球隊的領袖之一，對我而言，替球隊打出贏球基調相當重要。」

無論如何國際籃總(FIBA)規定，各隊都必須在世界盃賽前指定隊長人選，看來也將從肯巴沃克、米契爾與史馬特3人當中選出，不過隨著美國男籃爆冷在熱身賽輸給澳洲，中止他們在國際賽的78連勝，趕緊選出隊長已經刻不容緩！

起碼美國男籃正式12人名單出爐，由於湖人前鋒庫茲馬腳踝受傷宣告退出，美國男籃12人名單為：肯巴沃克、懷特、史馬特、米契爾、喬哈里斯、哈里生巴恩斯、塔圖、傑倫布朗、米德頓、透納、普朗里、布魯克羅培茲。

(中時電子報)