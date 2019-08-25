通靈大師江嘉葉。

20190824中天新聞 40歲生日認愛小16歲男友！蕭亞軒親密照放閃

天后蕭亞軒昨（24號）40歲生日這一天，罕見高調認愛了24歲大陸男模黃皓，因為當她在生病低潮時，是黃皓在身邊不離不棄地照顧與陪伴，令蕭亞軒感動選在生日這天認愛。對此「通靈大師」江嘉葉也大膽預言了小倆口最終交往結局，直言蕭亞軒須等到5年後才能找到如意郎君。

其實江嘉葉過去曾以通靈一窺蕭亞軒前世今生，稱蕭亞軒桃花不斷，但戀情走得坎坷，都要歸咎於前世風流債，「前世的蕭亞軒貌美如花，聰明艷麗，能吟詩作對，是高級聚會場所老闆的小姨子，前來消費的客人非富即貴，她很會招呼客人，討人喜愛，卻周旋在許多客人間，似有情，似無情，戲弄過很多人，卻從未付出真情，所以今生受到報復，蕭亞軒的情路才會如此坎坷。」

至於蕭亞軒的新歡黃皓，江嘉葉表示外型高帥的黃皓，讓很多女性心動，只是他鼻高骨隆，主見很強，年紀越大越明顯，鼻中心有點煞氣，工作上可能不是那麼順心，兩人會有意見，想法不同而爭執。

江嘉葉又說，蕭亞軒40歲前唇形發光發熱，桃花一段一段接著來，但仍無法找到心心相印，互敬互愛的對象，依命格來看，ELVA夫妻宮帶有煞氣，婚姻路上較不順遂，若多投入公益事業，發揮大愛，大善心必有大福報，能改變自己命格中的缺陷，補強不足之處。

同時江嘉葉也直言雖然蕭亞軒對另一半體貼又細心，可惜緣分始終未到，需等到45歲左右方能尋得如意郎君，建議她找尋年齡小10歲內，高、帥、溫文儒雅的類型，但不要是富少爺或藝人，有正當穩定工作的中產階級帥哥即可，這樣的婚姻才能維持長久，幸福美滿。

(中時電子報)