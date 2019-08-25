跟媽媽生前約好的他做到了，宜蘭一名8歲男童的母親去年因病辭世，媽媽生前曾與兒子約定，若兒子有機會登上玉山要帶她信物登頂。男童經訓練，19日在父親陪伴下終於完成願望，離天國的母親也更近。

年僅8歲的鄒澤綱因為父親鄒品為有登山習慣，過去就曾聽父親分享山岳故事。4年前，鄒澤綱又聽到母親張嵐綺講到台灣最高峰玉山故事後，就希望母親帶他親自登頂；但母親當時笑說「我腳開過刀，無法登山，若澤綱長大後有機會登玉山，就攜帶媽媽信物上去！」鄒澤綱當時點頭允諾。

不料，張嵐綺去年因病辭世，鄒澤綱一直掛念當初對母親的承諾，還不時問父親「媽媽已到天國了，玉山那麼高，如果我登頂，說不定可離媽媽更近！」

鄒品為今天說，他當時聽後相當感動，就帶著鄒澤綱從一般登山步道開始練習，訓練體力，決定要幫孩子圓夢。父子倆在8月初排隊抽籤，獲准可以登玉山之後，17日就帶著張嵐綺遺照從宜蘭出發。

在登山途中，鄒澤綱一度因高山症身體不適，父親還勸他放棄，日後再來挑戰，但鄒澤綱堅決堅持下去，並說「不行，我答應媽媽的事一定要做到！」

「媽媽，我來了，離在天國的您更近了，您好嗎？」、「達成約定後，我會常夢到媽咪嗎？」19日上午8時30分，父子倆成功攻上海拔3952公尺的玉山山頂，鄒澤綱手持母親遺照，開心在玉山主峰合影留念。

鄒品為說，對8歲小孩來說，玉山攻頂確實是挑戰，但因對媽媽的愛，鄒澤綱堅持完成了。妻子雖已經不在，但親情之愛從沒離開。

(中時電子報)