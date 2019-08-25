許多少女都會不顧一切追逐偶像，但看到女兒為了追星狂燒錢，不少家長也是相當擔心。一名人妻表示，女兒用零用錢買了偶像見面會門票，遭爸爸喝斥浪費錢，兩人因此起口角，沒想到女兒爆料爸爸的花大錢買的收藏後，讓媽媽窘了。

女網友在臉書《爆怨公社》表示，女兒花零用錢買了黃氏兄弟見面會的VIP門票，原本一直有意見的爸爸，看到黃氏兄弟的長相後，更覺得是浪費錢，因此當場喝斥女兒，'接著就開啟了一場處女座VS天蠍座的戰爭。

不甘示弱的女兒當場反嗆：「不知道是誰吼，花了2980買了金卡，玩什麼女優親密接觸啦、人體天堂路啦，最好這不是追星」，爸爸聽到後氣得臉紅脖子粗，反擊「我一次看一堆人，顏值也高，CP值更高，妳有沒有學過除法」。

沒想到女兒淡淡回了一句「所以你要我學習人盡可夫還是水性楊花」，氣得爸爸當場甩門離開，讓當媽的她好尷尬，直說「女兒的成語越用越好了」。

網友看到笑翻，紛紛表示「人體天堂路是哪招XDDD」、「黃氏兄弟...我以為是黃立成跟黃立行，看來我老了」、「女兒有點猛XD」、「不是張家兄弟就好啦」、「我比較好奇黃氏兄弟是誰...」、「一堆人看到這篇跑去Google...妳根本是幫黃氏兄弟打廣告吧」。

(中時電子報)