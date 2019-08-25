電線桿應聲折斷。（鄭晴而提供）

警察到場處理。鄭晴而提供）

颱風尾威力驚人 台南仁德電線桿遭折斷

颱風尾威力驚人！台南市仁德區成功里成功一街，24日深夜11點多發生電線桿應聲折斷，砸中一旁停靠自小客車，所幸無人受傷，成功里長鄭晴而表示，時間11點25分左右，一陣狂風，竟疑似吹倒電線桿，停在一旁的轎車被砸中，警方也在調閱監視器釐清有無外力介入。

鄭晴而表示，24日深夜發現電線桿倒了的意外，警方獲報後，也趕來協助，後來確認是電信公司電桿，徹夜處理中，所幸當時已經夜深，並未砸到路過民眾。

(中時 )