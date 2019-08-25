颱風尾威力驚人 台南仁德電線桿遭折斷 03:212019/08/25 中時 曹婷婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 仁德成功一街電線桿應聲折斷壓到一旁車輛。（鄭晴而提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 電線桿應聲折斷。（鄭晴而提供） 警察到場處理。鄭晴而提供） 颱風尾威力驚人 台南仁德電線桿遭折斷 颱風尾威力驚人！台南市仁德區成功里成功一街，24日深夜11點多發生電線桿應聲折斷，砸中一旁停靠自小客車，所幸無人受傷，成功里長鄭晴而表示，時間11點25分左右，一陣狂風，竟疑似吹倒電線桿，停在一旁的轎車被砸中，警方也在調閱監視器釐清有無外力介入。 鄭晴而表示，24日深夜發現電線桿倒了的意外，警方獲報後，也趕來協助，後來確認是電信公司電桿，徹夜處理中，所幸當時已經夜深，並未砸到路過民眾。 (中時 ) #電線桿 #成功 #警方 #深夜 #11 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣大道與大墩路口水管破裂 中市府搶修通行 11:532019/08/21 生活 11噸廢料混椰殼 海巡搗破私菸廠 04:102019/08/22 社會新聞 foodpanda進軍彰化 外送版圖擴大至全台11座城市 12:502019/08/22 生活 畢業季影響 7月失業率升至近11個月新高 17:132019/08/22 財經 人民幣在岸價續跌 創近11年半新低 18:552019/08/22 財經 老翁走11公里路 龜山警方熱心助他返家 19:062019/08/22 社會 時代的眼淚！高雄半世紀華王大飯店 驚傳11月熄燈 19:362019/08/22 財經 滬指收升0.11％ 外資淨流入逾15億元 19:392019/08/22 財經 韓美防衛費分擔談判最快9月中旬啟動 20:272019/08/22 國際 桌球》林昀儒廖振珽拍進捷克賽冠軍戰 22:312019/08/23 體育 社會熱門新聞 扯！情侶搭台鐵 當眾上演「女上男下」活春宮 - 社會 竹科工程師爽約「1王戰2鳳」 見第3人嚇死 - 社會 館粉控他賣的雞肉加味精 村長嗆「館長保證是屁」 - 社會 金髮妹逛街突脫衣 兩點大燈保全驚 - 社會 搭曖昧男車睡著 女醒來嬌嗔：怎麼濕了！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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