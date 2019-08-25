有媒體報導，民進黨在派系平衡及整合深綠的考量下，擬規劃將前主席、正國會大老游錫堃列不分區立委等名單。民進黨主席卓榮泰深夜發文否認此事，他說，目前亦無所謂規劃人選或預定名單；黨中央至今未與任何團體或個人接觸。

卓榮泰說，今日媒體傳聞所謂「民進黨不分區委員名單」純屬臆測，並無任何實際討論的根據。

他說，民進黨不分區委員提名作業，預估9月中成立「不分區委員提名委員會」，目前尚未曾進行任何程序，亦無所謂規劃人選或預定名單；黨中央為示中立公正且尊重提名委員會，至今未與任何團體或個人進行接觸。

卓榮泰表示，目前黨中央最重要的工作，乃必須加快腳步在十天左右完成尚餘部分艱困立委選區之徵召作業，讓全體區域立委候選人全數抵定，並與總統競選總部統一規劃，全面展開文宣及組織作戰，達成「總統連任、國會過半」的重要任務！

報導指出，除了擬讓他角逐立院龍頭的游錫堃，不分區名單黨內達共識還包括黨團總召柯建銘，日前被蔡英文總統欽點的立委管碧玲，選區被消失的立委蘇震清也名列安全名單，初選失利的黨團幹事長李俊俋及資深女將葉宜津都有機會。

(中時 )