白鹿颱風吹倒台南市安南區一株路樹，卻造成18歲男騎士撞樹摔車，意外死亡。（程炳璋攝）

白鹿颱風24日為台南帶來1死災情，18歲林姓男子24日深夜11時49分騎車從安南區安吉路經過台江大道交叉口，卻撞上一株倒塌的路樹而摔車，右胸疑遭樹枝穿透後背，當場死亡，成為台南市因為這場風災遇難的第1人。

白鹿颱風穿過南台灣，台南市24日白天未傳重大災情，當晚11時30分將災害應變中心降為三級開設，過20分鐘立刻傳出安南區18歲林男撞路樹死亡憾事。

台南市24日晚間開始風勢增強，各地陸續傳出路樹倒臥馬路案件，警方疲於奔命拉起黃線封鎖道路，通知工務局以機具排除。

林姓男子24日深夜11時許騎車從安吉路南往北行，卻倒楣遇上倒塌在外側車道的路樹，因為當地燈光昏暗，林男未及剎車迎面撞樹，倒臥馬路不省人事。

警消到場時，倒地的林男已無生命跡象，身穿雨衣的他，右胸與後背有明顯的穿刺傷口，救護人員猜測是遭樹枝穿刺造成，在實施心肺復甦術後，送往醫院即就無效，宣告死亡。

才18歲的林男成為台南市這場風災遇難的第一人，家屬在醫院悲痛欲絕，警方預計25日白天進行相驗釐清死因。

(中時 )