巴西軍方參謀總長波特霍（Raul Botelho）今天表示，巴西在亞馬遜地區北部派駐有4萬4000名部隊，可動員來對抗森林野火，且能從國內其他地區調派更多部隊支援。

波特霍和高層政府官員向記者簡報時，並未明言將會動員多少部隊，也鮮少交代將會如何及在何處動員部隊協助滅火等細節。

在國際社會大聲疾呼，要求採取更多行動保護全球規模最大熱帶雨林後，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）已授權軍方，支援對抗目前肆虐亞馬遜地區的創紀錄數量森林野火。但根據巴西法律，巴西各州必須提出支援要求後，當局才能部署部隊。

巴西環境部長薩勒斯（Ricardo Salles）表示，位於亞馬遜地區的巴西9個州當中，包括巴拉州（Para）、宏東尼亞州（Rondonia）、羅賴馬州（Roraima）和托坎廷斯州（Tocantins）等4個州已要求支援，馬托格羅索州（Mato Grosso）和阿克里州（Acre）正準備提出這類要求。

(中央社)