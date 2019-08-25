鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲及前立法院長王金平23日合體後，被解讀3人可能結盟，名嘴陳揮文卻認為，藍軍不用太擔心，因為2020一定藍綠對決，柯郭王那組注定會是第3名。

郭柯王真會攜手拚2020？陳揮文在中天政論節目《新聞龍捲風》指出，11月22日是總統大選正式登記截止日，9月17日喘個氣而已，11月22日才是最後要擔心的時間，因為他們有可能會跟親民黨借牌上市。若他們沒連署，直接用親民黨這個牌子去選，有利有弊，因為會有親民黨的包袱。

陳揮文強調，換瑜是不可能的，大家不用擔心，即使郭要出來選也沒關係，假設柯郭王是百分百合作，明年大選，他跟大家保證，2020一定是藍綠對決，柯郭王那組注定會第3名，而是由韓國瑜和蔡英文拚第一名，因為藍綠歸隊，郭柯王能吸收的中間選票非常有限。大家真正的目標是民進黨，郭王如果要分裂，大家愛與包容不用罵他們，反正他們會是第3名，國民黨要拚的是第一名，那就要全力地支持韓。

(中時電子報)