美國總統川普向來稱呼中國國家主席習近平為「好朋友」。不過，川普近日竟在推特尚稱習近平是「敵人」。外媒分析表示，貿易戰一直不順，他感到心灰意冷，美中關係可可能越來越敵對。

儘管中美貿易關係緊張，但川普仍對習近平釋出善意係，甚至稱習近平為「我的朋友」，並大讚他的領導能力。即使香港「反送中」示威抗議白熱化，川普也沒有對習近平惡言相向。

不過，美國經濟不振，隨著美中貿易談判進延遲，川普耐心盡失，已經不再假裝對中國友好。除了對北京宣布加稅之外，川普23日透過推特宣布反制措施，針對2500億美元陸商品加徵關稅，從10月1日起由現行的25%提升至30%，而原定9月1日起對3000億美元大陸銷美商品加徵關稅稅率，將由10%提高至15%。川普還下令美國企業退出中國大陸，並強硬放話稱「美國沒有中國會更好」。

更將聯準會主席鮑爾和習近平擺在一起，對美國公眾提問「誰才是我們最大的敵人？」外媒指，川普被認為這是未來美中關係更加破裂的徵兆。連專家都稱川普的發言是「美國對華政策的驚人轉變，甚至與川普幾週前的政策和說法牴觸。」

(中時電子報)