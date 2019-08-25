一名持有綠卡的美國移民去年耶誕節從故鄉返美時，帶了三瓶蜂蜜入境，海關人員卻以為他攜帶毒品，把他抓去羈押了將近三個月才放人，讓他失去兩份工作。

有三個小孩的的牙買加人霍頓(Leon Haughton)住在馬里蘭州，12月29日從巴爾的摩華盛頓國際機場進關時，官員搜出三瓶他買來食用的蜂蜜，但海關官員竟然不分青紅皂白以「那是液態安非他命」為由，當場羈押。

海關送檢後隔了兩個禮拜，馬里蘭本地實驗室報告出爐，證實是蜂蜜，但海關仍不放過他，認為馬州實驗室檢驗毒品能力不夠，要送到喬治亞州國土安全部的國家實驗室再次檢驗。這一等，就等到今年3月21日，就算第二次檢驗也驗不出任何毒品成分，他還是沒有立即獲釋。而且正逢政府關門「熱季」，讓他總共等了快三個多月。當清潔工和建築工的機會都丟了，也看不到老婆孩子。釋放出來後他心有餘悸的說「完全無辜的一個人，居然會被關進監牢那麼久，」看不到老婆小孩，他向哭的最傷心的女兒說，「爸今後絕不再消失了。」

(中時電子報)